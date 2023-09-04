Вагоны неподъемно подорожали

На фоне резкого роста цен на вагоны и снижения маржинальности оперирования после повышения ключевой ставки ЦБ некоторые операторы приостанавливают закупку парка. Цены на типовые полувагоны превысили 5 млн руб., на цистерны и минераловозы — 6 млн руб., отмечают эксперты, и это несмотря на снижение стоимости стали. Причина — рост издержек в вагоностроении, особенно на оплату труда, поскольку у основных предприятий сейчас не хватает порядка 15% от необходимого штата. При этом парк на сети уже превысил 1,3 млн единиц, что является историческим рекордом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

После повышения ставки ЦБ в августе до 12% среднесуточный лизинговый платеж за полувагон стал выше среднего показателя ставки аренды по действующим долгосрочным договорам, следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. Это усложнило пополнение парка подвижного состава для операторов, и так неохотно идущих на закупку вагонов из-за высоких цен.

Один из опрошенных “Ъ” крупных участников рынка говорит, что пока не видит общего превышения лизинговых ставок над арендными, но допускает это «для отдельных компаний». Другой собеседник “Ъ”, напротив, подтверждает сокращение маржинальности перевозок при сохраняющихся высоких ставках.

Аналитик ЦЦИ Газпромбанка Роман Шагалов отмечает, что многие перевозчики хотели бы нарастить парк полувагонов, но временно приостанавливают его пополнение: «Операторы не рискуют покупать новые вагоны по текущим ценам, потому что срок окупаемости слишком большой и может достигать 15 лет».

Внутренние цены на сталь за первое полугодие снизились на 20–25% год к году, но это не привело к коррекции цен на вагоны, говорится в отчете ЦЦИ, поскольку за первое полугодие производственные издержки в машиностроении выросли на 10%. «Согласно данным по ряду вагоностроительных заводов, цены предложения на новые полувагоны достигли 5 млн руб. без НДС»,— сообщается в отчете.

Вместе с тем парк на сети достиг беспрецедентных объемов — в июле, следует из раскрытия информации ОАО РЖД, он составил 1,3 млн единиц, что является историческим рекордом. За последние пять лет парк грузовых вагонов увеличился на 188 тыс. единиц, или на 16,9%, сообщал в августе заместитель гендиректора ОАО РЖД Михаил Глазков. По его словам, на сеть поступает в три раза больше новых вагонов, чем выбывает по сроку службы, ежедневно 47 тыс. вагонов простаивают на путях общего пользования более трех суток.

По оценке ИЭРТ, сообщало ОАО РЖД, профицит рабочего парка на сети — 190,3 тыс. вагонов. Но производство подвижного состава растет. В первом полугодии, по данным Росстата, оно увеличилось на 5,9%, до 28,5 тыс. единиц.

Вывод о том, что оборот вагона замедляется потому, что частные собственники накупили слишком много вагонов, не подтверждается статистикой, уточняет эксперт института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Фарид Хусаинов в своей статье для Vgudok. По его мнению, рост парка стал производным от роста грузооборота, а тот, в свою очередь,— от дальности перевозок. «Если бы парк не рос с той скоростью, которую мы видели, вагонов бы хронически не хватало»,— отмечает он.

Ситуация «совершенно беспрецедентная», говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: с текущими ставками аренды и уровнем ключевой ставки закупки по большинству видов вагонов были бы экономически эффективны при ценах на вагоны конца 2022 года, однако для вагонов с поставкой в 2024 году они выросли более чем на 40%. Эксперт уточняет, что большинство вагоностроителей законтрактованы как минимум на первую половину 2024 года, а некоторые — на весь год. Цена очень востребованных сейчас нефтебензиновых цистерн — от 6–6,5 млн руб. без НДС, причем свободных мощностей нет не только в России, но и в Белоруссии, минераловозов — от 6 млн, типовых полувагонов — от 5 млн руб.

Господин Бурмистров отмечает, что при этом у заводов резко возросли затраты на оплату труда, подстегиваемые дефицитом персонала: так, у четырех крупнейших предприятий сейчас не хватает более 5 тыс. человек, или до 15% от потребной численности штата. Причина дефицита в оттоке кадров в оборонный сектор, в логистику, а также в эффекте от мобилизации и контрактной службы в вооруженных силах, отмечает он. Цены контрактов, уточняет господин Бурмистров, сейчас «индикативные», поскольку в 2024 году будут проиндексированы на инфляцию и с учетом роста цен на металл.

Наталья Скорлыгина