В Екатеринбурге прошла минута молчания в память о жертвах терактов

В Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» прошла акция в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Участники церемонии почтить память жертв терактов минутой молчания. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Уральцы держали в руках транспаранты с именами и фотографиями погибших заложников и бойцов во время террористического акта, произошедшего 1–3 сентября 2004 года в Беслане. «В эти дни Россия и весь мир отмечает очень печальную дату. В наших сердцах никогда не стихнет скорбь по жертвам Беслана. Сегодня мы отдаём должное воинам и правоохранителям, которые отдали свою жизнь, защищая детей, женщин и стариков»,— заявил замгубернатора Павел Креков.

Памятная дата День солидарности в борьбе с терроризмом была установлена в 2005 году. Она связана с терактом в школе № 1 в Беслане, когда во время линейки, посвященной Дню знаний, террористы захватили заложников. В течение 52 часов они удерживали в заминированном здании школы более 1 тыс. человек. В результате теракта погибли 334 человека, свыше 800 человек были ранены.

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