Отели гонятся за доходами

Рост средней цены за ночь в отелях Петербурга в нынешнем туристическом сезоне, по данным представителей гостиничного бизнеса, составил около 10% по сравнению с прошлым годом. Примерно на столько же выросла и загрузка отелей. При этом эксперты говорят, что показатели доходности объектов размещения еще не вернулись на допандемийный уровень, учитывая инфляцию и увеличение внутренних расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным компании Hotel Advisors, рост ADR (средний тариф за одну ночь в номере отеля) в Петербурге за январь — август 2023 года составил 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 5951 рубля. В сравнении с 2021 годом произошел рост на 14,7%. В наиболее выигрышном положении оказались трехзвездочные отели: +21,3% к ADR 2021 года. «Более комфортно себя второй год чувствуют трехзвездочные отели. Видимо, это тот сегмент, который более доступен гостям, в том числе из регионов. Получается, что ценовой диапазон, который они предлагают летом, доступен большему количеству туристов»,— прокомментировал руководитель и сооснователь Hotel Advisors Сергей Данильченко.

В 2022 году ADR (независимо от класса отеля), по статистике Hotel Advisors, составлял 5383 рубля, в 2021-м — 5090 рублей, в 2019-м — 5092 рубля. Господин Данильченко уверен, что сравнивать показатели с 2020 годом не имеет смысла: в тот период было несколько месяцев, когда тарифы упали до 4 тыс. рублей. При этом эксперт отмечает, что рост, который показывает рынок сейчас, скорее номинальный, чем реальный. «Прирост к 2019 году составляет около 17%. Но мы же должны учитывать накопленную инфляцию за этот период. Получается, что прирост незначительный: по объективным показателям он есть, но с точки зрения бизнеса — он не покрывает всех тех изменений, которые произошли за это время»,— объясняет аналитик.

О том, что рост номинальный, говорит и генеральный директор сети отелей «Станция» Алексей Макаров. По его словам, за этот период увеличились внутренние расходы отелей. При этом отрасль испытывает дефицит кадров, а зарплаты линейного персонала «сильно отстают от рынка». «Нарастить зарплаты экстенсивно из-за отсутствия рост ADR мы не можем. Нас зажало в тисках, когда мы не можем нарастить выручку достаточно, чтобы проиндексировать оплату труда»,— пояснил господин Макаров.

В положительную сторону, по данным Hotel Advisors, изменилась и загруженность петербургских отелей: +9,9% в сравнении с 2022 годом и +23,7% — с 2021 годом. Загрузка городских отелей за восемь месяцев составила 65,3%. При этом, как подчеркивает господин Данильченко, до показателей 2019 года рынок еще недотягивает. Например, в августе текущего года загрузка составила 82,5%, в августе 2019 года — 89,8%.

По данным опроса, который Ostrovok.ru провел в 45 регионах России, отельеры настроены оптимистично на остаток сезона: 36% из них ожидают роста бронирований, 43% — полагают, что изменений не будет.

«Несмотря на хорошую загрузку, у нас все-таки исчезли иностранные гости, которые дорого за себя платили. На замену пришли российские граждане, но в общей сложности количество туристов стало меньше. Поэтому рост средней цены и загрузки — это, на мой взгляд, не рост и даже не выравнивание по сравнению с 2019 годом»,— прокомментировала вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.

По данным генерального директора сети отелей Vertical Юлии Шмидт, в 2023 году заполняемость отелей сети подросла на 5%. «Майские праздники нас, конечно, неприятно удивили. Их с точки зрения туристического потока, по сути, и не было. Это нарушило все наши планы. Но вот сентябрь в 2023 году обещает в Петербурге стать неким "бархатным сезоном", это позволит нам компенсировать майскую нехватку гостей в наших отелях»,— поделилась госпожа Шмидт.

За первую половину этого года Петербург посетили более 4 млн туристов, а доходы от туризма составили 370 млрд рублей. При этом в июле отмечалось, что Петербург может недополучить от 900 млн до 1,4 млрд рублей из-за отсутствия групповых туристов из Китая. Власти города перед началом летнего сезона ожидали приезда 100–150 тыс. китайских туристов. Однако из-за сложностей с запуском безвизового режима для туристических групп, по данным участников туристического рынка, до Петербурга могут доехать лишь от 20 тыс. до 100 тыс. человек. Эксперты считают, что в дальнейшем город можешь недополучить 1,8–2,7 млрд рублей.

В 2022 году, по данным Смольного, Петербург посетили свыше 8 млн туристов, в основном из регионов России. Только около 340 тыс. путешественников приехали из других государств. Рекордный показатель туристов был отмечен в 2019 году: тогда город посетили более 10 млн человек.

Надежда Ярмула, Андрей Кучеров