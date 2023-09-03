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Коммерсантъ FM
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Бандиты помогали полиции грабить

Вынесен приговор участникам шайки, наводившей на жертв стражей порядка

Московский городской суд вынес приговор семи участникам банды во главе с ранее судимым Аслуддином Калимулаевым, которые не только сами совершали нападения, но и наводили на будущих жертв стражей порядка. Бандиты проведут за решеткой от 16 до 19 лет, а их сообщники в погонах уже отбывают сроки от 4 до 5 лет.

Оглашение приговора участникам бригады Аслуддина Калимулаева прошло относительно спокойно, если не считать скандала, устроенного супругой осужденного Михаила Дмитриева. Услышав, что мужу за грабежи и бандитизм дали 15 лет, женщина тихо заплакала. А когда к объявленному сроку председательствующий добавил еще два года за не отбытое ранее условное наказание, громка начала проклинать правосудие, обвинение и следствие. Из зала ее вывели судебные приставы.

В основу дела, расследованного СУ СКР по Центральному округу Москвы, легли события 2018 года, когда ранее судимый Аслуддин Калимулаев предложил своим знакомым совершать нападения на перевозчиков денег. В шайку собрались нигде не работавшие, но ранее судимые Нематулло Гафуров, Гайк Агабабян, Владимир Бардонов, Баир Истаев, Дмитрий Галкин и уже упоминавшийся Михаил Дмитриев.

По данным СУ СКР, в первый раз бандиты отправились на дело 31 января 2018 года. Тогда на Летниковской улице они попытались ограбить предпринимателя, перевозившего крупную сумму.

Подкараулив предпринимателя у подъезда, главарь банды четыре раза выстрелил в него из пистолета. Потерпевшему, однако, удалось скрыться в подъезде и вызвать полицию.

Не дожидаясь ее, злоумышленники уехали на машинах.

В апреле того же года бандиты сообщили командиру батальона ДПС ГИБДД по Центральному округу Москвы Константину Одинокову и его подчиненным Павлу Любицкому и Дмитрию Казакову о вьетнамцах, которые собирали выручку со своих торговых точек и доставляли ее в хранилище, после чего деньги конвертировали в доллары и отправляли в Ханой.

Под предлогом проверки документов патрульные остановили автомобиль с гражданами Вьетнама, а, досматривая салон, нашли упаковку с 1 млн руб., которую забрали.

В мае еще одна совместная операция бандитов и полицейских принесла им 11 млн руб. На этот раз деньги отобрали у водителя фуры, остановленной на МКАД. Налетчики рассчитывали, что вьетнамцы, которым оставили порядка 46 млн руб., никуда обращаться не станут, но те написали заявление в ФСБ.

Пока чекисты разрабатывали полицейских, их гражданские товарищи совершили налет на улице Гарибальди, похитив из BMW Х6 $53 тыс. и 128 тыс. руб.

В ходе розыска удалось найти только машину Peugeot 406, использованную бандитами.

В конце июля 2018 года оперативники ФСБ и МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали участников банды и трех сотрудников ДПС.

В зависимости от роли каждого их обвинили по ч. 1, ч. 2 ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в ней); ч. 1, ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов); по ч. 3 ст. 30, п.п. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); п.п. «а» и «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего); п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 3, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (соучастие в злоупотреблении должностными полномочиями).

Уголовные дела бывших правоохранителей и налетчиков рассматривались раздельно.

Осужденные на сроки от четырех до пяти лет экс-полицейские выступили на процессе над бандитами в качестве свидетелей.

Присяжные Мосгорсуда признали участников группировки Аслуддина Калимулаева виновными в большинстве инкриминированных им преступлений, оправдав лишь некоторых из них в покушении на убийство и разбое. Опираясь на выводы заседателей, суд назначил участникам банды от 16 до 19 лет заключения в колониях строгого режима. Больше всех получил главарь банды Аслуддин Калимулаев, которому еще присудили штраф в 1 млн руб.

Когда председательствующий поинтересовался у осужденных, понятен ли им приговор, Аслуддин Калимулаев выкрикнул: «Ясно начальник, теперь будет чем заняться!».

Алексей Соковнин

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