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В Киясовском районе из-за короткого замыкания произошел пожар в деревянном доме

2 сентября в Киясовском районе республики произошел пожар в деревянном жилом двухквартирном доме. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки в гараже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В деревне Аксарино из-за пожара частично уничтожены жилые помещения и надворные постройки. В хозяйстве №5-1 сгорела кровля квартиры, веранда и гараж, поврежден предбанник. В хозяйстве №5-2 — кровля квартиры и веранда, повреждена стена бани. В хозяйстве №3 огнем задета стена сарая.

Площадь пожара составила 307 кв. м.

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