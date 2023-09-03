В Киясовском районе из-за короткого замыкания произошел пожар в деревянном доме

2 сентября в Киясовском районе республики произошел пожар в деревянном жилом двухквартирном доме. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки в гараже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В деревне Аксарино из-за пожара частично уничтожены жилые помещения и надворные постройки. В хозяйстве №5-1 сгорела кровля квартиры, веранда и гараж, поврежден предбанник. В хозяйстве №5-2 — кровля квартиры и веранда, повреждена стена бани. В хозяйстве №3 огнем задета стена сарая.

Площадь пожара составила 307 кв. м.