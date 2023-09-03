Лучшие обменялись мячами

Седьмой тур чемпионата России украсила боевая и драматичная встреча двух лучших клубов прошлого сезона. В ней обладатель Кубка страны ЦСКА на своем поле быстро открыл счет, воспользовавшись чудовищной ошибкой обороны чемпиона страны «Зенита». Петербуржцы, однако, смогли отыграться в концовке матча, в котором владели мячом и территорией, благодаря угловому. Ничья — 1:1 — не позволила «Зениту» вплотную приблизиться к лидирующему в первенстве «Краснодару».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марио Фернандес (№6) был очень активен в матче против своего бывшего клуба ЦСКА

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Марио Фернандес (№6) был очень активен в матче против своего бывшего клуба ЦСКА

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Зенит» в обороне на старте нынешнего сезона не совсем безупречная команда. Но все же трудно было представить, что он способен пропускать такие голы, какой пропустил в самом начале матча с ЦСКА, на том его отрезке, когда зрители еще даже до конца не изучили, кто вышел на поле, не говоря уже о расстановке вышедших. Это был классический «привоз», спровоцированный отчасти, может быть, и самоуверенностью, чувством собственной силы, собственного флагманского достоинства.

Зенитовцы как-то поразительно спокойно отнеслись к включившемуся вдруг с места в карьер, словно применялся против какого-нибудь заштатного оппонента, с которым не обязательно церемониться, армейскому прессингу. Вместо того чтобы выбить мяч подальше от штрафной, облепленной футболистами ЦСКА, они спокойно перекатывали его. А между тем Иван Обляков в конце концов поддавил Вильмара Барриоса и заставил того отдать пас назад. А получивший его Нуралы Алип, кажется, понимая, что у него-то права на вольности уже нет, но при этом не желая простеньким выносом портить заданный партнерами уровень, передал мяч вдоль «ленточки» Михаилу Кержакову.

А голкипер, опять же проигнорировав самое простое и корявое решение — моментально избавиться от подарка любым способом, постарался обработать передачу.

В общем, все закончилось для него плохо, потому что рядом дежурил Антон Заболотный, и подкат под вратаря от армейского форварда вывел хозяев вперед.

Этот жуткий конфуз «Зенит», конечно, не сломал. Вскоре можно было вообразить, какие мысли посещают тех, кто переживал за ЦСКА. Ну, здорово, что ведем. Здорово, что все стараются, отрабатывают. Но трехкратное превосходство «Зенита» во владении мячом — не перебор ли это? Не явный ли признак того, чтобы быть беде? С ним ведь нельзя так робко — когда-нибудь все эти неплохо расчерченные фланговые атаки приведут не только к очередному стандарту, но и к чему-то куда более неприятному.

Беда и вправду все время прогуливалась где-то неподалеку от армейских ворот. И наверняка прорвалась бы внутрь, если бы не человек, который их защищал. Игорь Акинфеев сразу показал, что собирается записать этот матч в список лучших, когда-либо проведенных в долгой и славной карьере.

Два эпизода, выросшие как раз из удававшихся «Зениту» фланговых навесов, получились особенно впечатляющими. В первом Игорю Акинфееву противостоял старый приятель, с которым они много лет играли за ЦСКА и российскую сборную и который летом, вернувшись из Бразилии, внезапно очутился в «Зените».

Марио Фернандес бил жутко неудобно для Акинфеева — с близкой дистанции, в противоход, отправляя мяч сверху вниз, как бы вколачивая его в газон.

Вратарь смог зацепить его ногой.

Второй эпизод был еще сложнее для Акинфеева. Теперь головой прострел подправлял Матео Кассьерра. Подправлял с линии вратарской, отправив мяч в сторону от противника, почти что в угол. Акинфеев вытащил и этот удар.

На первый взгляд, картинка просто кричала о том, что рано или поздно «Зенит» обязан отыграться — когда-нибудь все-таки тоненькая ниточка, удерживающая армейцев впереди, порвется. Но в том-то и дело, что перерыв кое-какие коррективы в игру внес. Еле заметные, но, несомненно, очень важные.

В первом тайме армейцам, конечно, не хватало плотности. Во втором ее стало побольше. «Зенит» по-прежнему гораздо больше контролировал мяч, но этот контроль уже не выглядел настолько страшным. Более того, ЦСКА иногда больно огрызался, как, например, после того как фирменный пас от собственных ворот, на полсотни метров вперед от Игоря Акинфеева добрался до Федора Чалова. Форвард стрелял на убой, но промазал.

Потом футболисты ЦСКА пережили несколько неприятных секунд, увидев, как Марио Фернандес оказывается в их штрафной перед Акинфеевым, падает, а арбитр Павел Кукуян, будто следуя рефлексам, без промедления показывает на одиннадцатиметровую отметку. Но с пенальти у «Зенита» не срослось: выяснилось, что Фернандес забежал в офсайд.

ЦСКА удержал бы победу, если бы не взвинченный «Зенитом» после серии замен темп в концовке. В новом ритме армейцам отбиваться было довольно тяжело. Зенитовцев в итоге выручили угловой и удачный выбор позиции Дугласом Сантосом. Именно в ту точку, где он расположился, отлетел мяч от Виллиана Роши. А Дуглас Сантос, реагируя на этот отскок, был расторопен и ловок, изумительно хорошо подстроившись под удар головой.

Впрочем, и после этого гола интересные на поле события происходили. Причем в основном на зенитовской половине, хотя казалось, что ничья тут за счастье прежде всего для ЦСКА. Армейцам отчего захотелось тоже устроить штурм, и однажды Милан Гайич с его реактивным рывком чуть было не вышел на поединок с Михаилом Кержаковым, который не сулил вратарю ничего хорошего, учитывая расстояние между воротами и футболистом хозяев. Однако «Зенит» уберег от осечки Страхиня Эракович, рискованный подкат исполнивший идеально. В итоге ничья — 1:1.

Петербуржцы набрали 14 очков и отстают на три балла от лидирующего в первенстве «Краснодара», накануне обыгравшего — 2:0 — «Спартак». Вровень с «Зенитом» идут «Динамо», взявшее вчера верх над «Ростовом» — 2:1, и «Крылья Советов», разгромившие в субботу «Факел» — 3:0. ЦСКА же с 11 очками застрял в середине таблицы.

Седьмой тур «Урал»—«Ахмат» 0:1 Конате, 44 (пен.) «Пари Нижний Новгород»—«Рубин» 2:1 Калинский, 16 (пен.); Севикян, 28 — Гоцук, 50 (автогол) «Крылья Советов»—«Факел» 3:0 Костанца, 28 (пен.); Рахманович, 66; Шитов, 70 «Краснодар»—«Спартак» 2:0 Крдоба, 40; Сперцян, 84 (пен.) «Оренбург»—«Сочи» 3:0 Мансилья, 56 (пен.); Оухов, 58; Куэро, 90+6 (пен.) «Локомотив»—«Балтика» 3:2 Дзюба, 9; Антон Миранчук, 17; Баринов, 3 — Гузина, 51; Пряхин, 65 ЦСКА—«Зенит» 1:1 Заболотный, 4 — Дуглас Сантос, 88 «Ростов»—«Динамо» 1:2 Грулёв, 90 (автогол) — Макаров, 10; Нгамалё, 42. Удаление: Тугарев («Ростов»), 34 (2 ж. к.) Турнирная таблица Выйти из полноэкранного режима В Н П М О 1. «Краснодар» 5 2 0 11:2 17 2. «Зенит» 4 2 1 15:6 14 3. «Крылья Советов» 4 2 1 17:9 14 4. «Динамо» 4 2 1 15:12 14 5. «Урал» 4 1 2 8:8 13 6. «Локомотив» 3 3 1 13:11 12 7. ЦСКА 3 2 2 14:10 11 8. «Ахмат» 3 1 3 10:8 10 9. «Спартак» 3 1 3 12:12 10 10. «Нижний Новгород» 3 1 3 5:6 10 11. «Ростов» 2 1 4 8:14 7 12. «Сочи» 2 0 5 8:11 6 13. «Рубин» 1 3 3 9:15 6 14. «Оренбург» 1 2 4 7:13 5 15. «Факел» 1 1 5 5:13 4 16. «Балтика» 1 0 6 6:13 3 Открыть в новом окне

Алексей Доспехов