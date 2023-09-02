Что происходит после ввода войск России на Украину. День 556-й

Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на Крымский мост

за ночь. США на следующей неделе объявят о поставках Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает Reuters. Над Белгородской область утром были перехвачены два дрона. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:31. МОК подтвердил ТАСС невозможность участия российских спортсменов в Азиатских играх 2023 года.

12:21. В Канаде операторы связи из-за санкций против России перестанут предоставлять услуги роуминга российским абонентам «большой четверки», пишет РБК со ссылкой источники в нескольких компаниях.

12:06. Российские войска начали использовать новую тактику, поджигая минные поля, сообщает NYT со ссылкой на украинских военных.

11:52. Третье грузовое судно, отправившееся с Украины, подошло к болгарским территориальным водам, сообщили местные представители.

11:32. Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Кривом Роге.

11:25. Российские военные используют новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

11:10. Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, намеченном на 20 сентября.

11:00. «Газпром» подает газ через Украину на «Суджу» в размере 41,2 млн кубометров по состоянию на 2 сентября, сообщил официальный представитель компании.

10:58. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак доложил помощнику президента США Джо Байдена о ходе боевых действий на Украине, говорится в сообщении на сайте президента Украины.

10:48. В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, сообщает Wyborcza. По словам местных властей, туда почти не приходили люди, поэтому не было смысла содержать его.

10:46. При обстреле деревни Успеновка в Курской области пострадала женщина, сообщил глава области Роман Старовойт.

10:43. Минобороны сообщило о двух перехваченных над Белгородской областью дронах утром 2 сентября.

10:42. Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить, считает глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

10:42. СБУ предъявила обвинение украинскому олигарху Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

10:41. Украина вновь попыталась атаковать Крымский мост с использованием полупогружных безэкипажных катеров, сообщило Минобороны РФ. Беспилотники были уничтожены в акватории Черного моря.

10:40. США впервые включат бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине — Reuters.