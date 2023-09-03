Омский бизнесмен Виктор Шкуренко приобрел кузбасскую сеть алкомаркетов

Предприниматель из Омска Виктор Шкуренко сообщил о подписании меморандума по покупке новокузнецкой дистрибуционной компании «Ива», владеющей сетью алкомаркетов «Мир вкуса». Меморандум о покупке подписан на этой неделе. «Сделка поможет нашему бизнесу в Кемеровской области в 2024 году преодолеть планку в 5 млрд руб. годового оборота»,– сообщил бизнесмен в соцсетях. Сумму сделки он не назвал. Сеть «Мир вкуса» насчитывает 31 магазин.

Ранее сообщалось, что господин Шкуренко приобрел приобрел томскую торговую компанию «Бас-тон». Предприниматель отмечал, что с учетом приобретения томской компании, выручка ТД «Шкуренко» в 2022 году увеличится до 20 млрд руб. По итогам 2021 года она составила 17 млрд руб.

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Оксана Павлова