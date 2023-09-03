Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев выиграл в матче с аргентинцем Себастьяном Баэса в третьем круге US Open. Игра закончилась со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6), она продолжалась 2 часа 40 минут.

В четвертом круге Медведев встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году он несколько недель был первой ракеткой мира. В 2021 году он выиграл в US Open, в 2022 году вышел в финал Australian Open.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Проходит на покрытии «хард» в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира — $65 млн.

Подробнее о выступлении Медведева на US Open — в материале «Ъ» «Стресс, прилетавший на крыльях ночи».

Олеся Павленко