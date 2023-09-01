Стресс, прилетавший на крыльях ночи

На Открытом чемпионате США, продолжающемся в Нью-Йорке, определились все участники 1/16 финала. В их числе оказался и сильнейший российский теннисист Даниил Медведев, который в ночь с четверга на пятницу в четырех сетах справился с австралийцем Кристофером О’Коннеллом. А несколько раньше Андрей Рублев переиграл 37-летнего француза Гаэля Монфиса. Если россиянам удастся выиграть еще по два матча, то они встретятся друг с другом в четвертьфинале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев, обыграв в нервной борьбе австралийца Кристофера О’Коннелла, сделал второй шаг к четвертьфиналу против Андрея Рублева

Фото: Mike Stobe / Getty Images Даниил Медведев, обыграв в нервной борьбе австралийца Кристофера О’Коннелла, сделал второй шаг к четвертьфиналу против Андрея Рублева

Фото: Mike Stobe / Getty Images

Для Даниила Медведева встреча второго круга с Кристофером О’Коннеллом оказалась первым реальным испытанием на нынешнем турнире. Предыдущий матч с Аттилой Балажем, в котором россиянин проиграл лишь два гейма, таковым быть не мог в силу того, что 34-летний венгр, попавший в основную сетку по правилу защищенного рейтинга, не выступал с апреля, а свою последнюю победу на официальных состязаниях одержал почти 15 месяцев назад. О’Коннелл же, наоборот, проводит весьма успешный для себя сезон и после завершения US Open, видимо, впервые окажется в мировом рейтинге в числе 65 лучших в мире. Американская серия у него, правда, не задалась, но Медведев, по его словам, прекрасно помнил четвертьфинал февральского турнира в Дохе, где 29-летний австралиец навязал ему упорную борьбу и выиграл один сет.

Этот матч стоял в вечерней программе четверга и начался примерно в 22:00, а Медведев — не слишком большой любитель играть на мейджорах по ночам. Для этого теннисисту требуется значительно менять свой обычный график, причем как в игровой, так и последующий день, а когда игра сильно затягивается, ситуация с режимом зачастую вообще принимает экстремальный оборот.

Правда, поначалу причин для волнений у россиянина не было. В первом и особенно во втором сетах, завершившихся с одинаковым счетом 6:2, у него было заметное преимущество, да и в третьей партии Медведев повел — 3:1. Однако добиться быстрой победы ему все же не удалось.

В восьмом гейме О’Коннелл, воспользовавшись потерей концентрации внимания соперника, сравнял счет, а вскоре оставил за собой тай-брейк, по ходу которого россиянин вел 6:4, но затем собственными ошибками упустил два матчбола.

Утратив на время психологическое равновесие, Медведев в очередной раз продемонстрировал новую модель такого поведения в стрессовой ситуации, которое каждый болельщик волен трактовать по-своему. Один назовет это каверзной попыткой сбить настрой О’Коннелла, другой — законным способом сбросить отрицательную энергию, а третий сочтет проявлением самоиронии, которая тоже неоднократно помогала Медведеву в подобных переделках. Короче говоря, в данном случае он вызвал на корт врача — так же, как до этого поступил О’Коннелл, жаловавшийся на проблемы с дыханием.

А когда доктор вышел, россиянин попросил то же самое лекарство, которое давали его сопернику. «Какие у вас симптомы?»— поинтересовался медик у Медведева. «Я проиграл сет»,— ответил он.

И вскоре после этого разговора все встало на свои места. Медведев сделал еще два брейка и около часа ночи по нью-йоркскому времени завершил этот статистически противоречивый матч, по ходу которого в лучших своих традициях успел поругаться с болельщиками, выиграл ударами навылет 41 очко и допустил точно такое же количество невынужденных ошибок.

Счет эйсов и двойных ошибок, кстати, тоже примерно равный — 12:10, то есть к третьему кругу россиянину требуется не только восстановить моральное спокойствие, но и немного подправить прицел. Ведь там ему предстоит встретиться с 32-й ракеткой мира аргентинцем Себастьяном Баесом, который с учетом грунтового турнира в Кицбюэле и недавнего состязания в Кливленде выиграл уже 12 матчей подряд. Уступая Медведеву в росте 28 сантиметров, этот быстрый и боевой теннисист способен доставить ему еще более серьезные сложности, чем О’Коннелл.

Не стал легкой прогулкой второй круг и для Андрея Рублева, который теоретически выходит на Медведева в четвертьфинале, а в четверг имел дело с 37-летним французским ветераном Гаэлем Монфисом, также взявшим у россиянина один сет. Следующим соперником Рублева будет менее известный представитель Франции Артур Риндеркнех.

А в женской части турнира из 14 россиянок, стартовавших в первом круге, борьбу продолжают трое — Дарья Касаткина, которой предстоит теперь матч с бельгийкой Грет Миннен, Людмила Самсонова, вышедшая на 17-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис, и Екатерина Александрова, которой предстоит тяжелая встреча с сенсационной чемпионкой Wimbledon чешкой Маркетой Вондроушовой.

Евгений Федяков