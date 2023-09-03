«Мотовилиха» продает долги Минобороны

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» выставил на торги право требования к министерству обороны на сумму 70,052 млн руб. Как следует из информации на «Федресурс», начальная цена лота равна размеру требований. К концу ноября этого года она упадет до 700,5 тыс руб. Также конкурсный управляющий намерен продать дебиторскую задолженность девяти компаний, ее сумма составляет от 2 млн руб. до 4,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в 2018 году. МЗ является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности.