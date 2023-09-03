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The Times: Уоллес перед уходом с поста министра обороны Британии спровоцировал скандал с США

Экс-глава Минобороны Британии пытался сорвать поставки вертолетов из США

Бен Уоллес еще будучи на посту министра обороны Великобритании пытался отменить заказ американских вертолетов Chinook, сообщили источники The Sunday Times. По данным газеты, министр спровоцировал дипломатический скандал, в который были вовлечены послы обеих стран.

Господин Уоллес подал в отставку 31 августа. 10 августа он направил главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором заявил о планах Лондона пересмотреть договоренности о покупке вертолетов у Boeing. По данным The Times, в это время в Великобритании еще не было принято окончательное решение. В правительстве такой шаг господина Уоллеса расценили как вредоносный для отношений с США.

Некоторые из членов кабинета посчитали, что министр решил «досадить американцам»: США не поддержали кандидатуру господина Уоллеса на пост генсека НАТО. В окружении министра газете отвергли связь между этими событиями.

По данным The Times, господин Уоллес давно скептически относился к контракту, тем более после того, как его стоимость увеличилась на £500 млн., достигнув £2,3 млрд. У Великобритании уже есть 60 Chinook, парк транспортной авиатехники страны является крупнейшим среди других европейских членов НАТО. Противники закупки предлагали направить деньги на покупку более легких и дешевых вертолетов или нескольких французских Airbus A400M Atlas. Но многим в правительстве казалось «безумной затеей» отменять контракт, который был согласован.

Чем Бен Уоллес

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Посол Великобритании в США Карен Пирс предупреждала премьера Риши Сунака, что отказ от сделки — это «плохая идея». Канцелярии премьера пришлось успокаивать посла США в Лондоне Джейн Харли, которая пыталась прояснить ситуацию.

О своем намерении оставить пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал в июле. Он проработал на этом посту четыре года. Господин Уоллес был одним из самых популярных политиков Консервативной партии, но отказывался выдвигать свою кандидатуру на должность премьера.

О смене министра обороны — в материале «Ъ» «Уходит биг Бен».

Леонид Уварчев

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