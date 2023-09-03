The Times: Уоллес перед уходом с поста министра обороны Британии спровоцировал скандал с США

Бен Уоллес еще будучи на посту министра обороны Великобритании пытался отменить заказ американских вертолетов Chinook, сообщили источники The Sunday Times. По данным газеты, министр спровоцировал дипломатический скандал, в который были вовлечены послы обеих стран.

Господин Уоллес подал в отставку 31 августа. 10 августа он направил главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором заявил о планах Лондона пересмотреть договоренности о покупке вертолетов у Boeing. По данным The Times, в это время в Великобритании еще не было принято окончательное решение. В правительстве такой шаг господина Уоллеса расценили как вредоносный для отношений с США.

Некоторые из членов кабинета посчитали, что министр решил «досадить американцам»: США не поддержали кандидатуру господина Уоллеса на пост генсека НАТО. В окружении министра газете отвергли связь между этими событиями.

По данным The Times, господин Уоллес давно скептически относился к контракту, тем более после того, как его стоимость увеличилась на £500 млн., достигнув £2,3 млрд. У Великобритании уже есть 60 Chinook, парк транспортной авиатехники страны является крупнейшим среди других европейских членов НАТО. Противники закупки предлагали направить деньги на покупку более легких и дешевых вертолетов или нескольких французских Airbus A400M Atlas. Но многим в правительстве казалось «безумной затеей» отменять контракт, который был согласован.

Посол Великобритании в США Карен Пирс предупреждала премьера Риши Сунака, что отказ от сделки — это «плохая идея». Канцелярии премьера пришлось успокаивать посла США в Лондоне Джейн Харли, которая пыталась прояснить ситуацию.

О своем намерении оставить пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал в июле. Он проработал на этом посту четыре года. Господин Уоллес был одним из самых популярных политиков Консервативной партии, но отказывался выдвигать свою кандидатуру на должность премьера.

О смене министра обороны — в материале «Ъ» «Уходит биг Бен».

Леонид Уварчев