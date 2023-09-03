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Коммерсантъ FM
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Минобороны: графики отпусков могут корректироваться исходя из ситуации в зоне СВО

Минобороны РФ рассказало о порядке предоставления отпусков военным из зоны СВО

Минобороны РФ сообщило, как предоставляется отпуск военнослужащим из зоны специальной военной операции. Графики могут корректироваться исходя из обстановки в зоне СВО. Ротация производится с учетом «поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО».

Минобороны рассказало о порядке предоставления отпусков в ответе на запрос депутата Госдумы Нины Останиной (КПРФ). Она опубликовала ответ в своем Telegram-канале. Депутат направила запрос в июле: она отмечала, что президент Владимир Путин в феврале поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников СВО. Но, как заявляла госпожа Останина, «судя по письмам жен и родственников мобилизованных... поручение президента в должной мере не выполняется».

Минобороны заверило, что «выполняется комплекс мероприятий по предоставлению отпусков» мобилизованным и контрактникам. Они должны отдыхать не реже одного раза в полгода по 14 дней без учета времени на проезд к месту проведения отпуска.

«Планирование и предоставление отпусков военнослужащим... проводится командиром (начальником штаба) воинской части с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью. В этих целях штабом воинской части разрабатывается график отпусков... Соответствующие графики отпусков утверждаются (корректируются) командующими группировками войск исходя из складывающейся оперативной обстановки в зоне проведения СВО и с учетом безусловного выполнения боевых задач»,— говорится в ответе.

Минобороны не предоставила подробную информацию по вопросам организации и проведения ротации мобилизованных, так как она «относится к информации ограниченного доступа.

Леонид Уварчев

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