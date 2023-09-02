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Коммерсантъ FM
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«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

«Краснодар» победил московский «Спартак» со счетом 2:0 в матче седьмого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Голы забили: Джон Кордоба на 40-й минуте и Эдуард Сперцян на 83-й с пенальти. Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил травму в первом тайме. На 73-й минуте его заменили на Срджана Бабича.

«Краснодар» набрал 17 очков, вернувшись на первое место в таблице РПЛ. «Спартак» располагается на восьмой строчке, набрав 10 очков. В следующем туре 16 сентября «Краснодар» сыграет с «Ахматом», а «Спартак» — с «Сочи».

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