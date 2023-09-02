Умер солист Большого театра Максим Пастер

Солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России Максим Пастер умер на 48-м году жизни. Как сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале, он находился в отпуске в Махачкале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Пастер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Максим Пастер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Церемония прощания пройдет 6 сентября. Время и место сообщим позднее»,— говорится в сообщении. Согласно информации в профиле Максима Пастера на сайте театра, он умер вчера, 1 сентября.

Максим Пастер родился в Харькове, там же получил образование. В начале 2000-х был солистом Харьковского государственного театра оперы и балета. В 2003 году дебютировал в ГАБТ, а через год его приняли в оперную труппу. С 2013-го был старшим преподавателем кафедры вокального искусства в ГИТИСе.

Лусине Баласян