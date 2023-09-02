Папа римский пожелал на земле мира как в Монгольской империи

Папа римский Франциск, впервые в истории папства совершивший визит в Монголию, выразил желание, чтобы мир преодолел происходящие конфликты и вернулся к исполнению международных законов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск в ходе визита в Монголию

Фото: Remo Casilli, Reuters Папа римский Франциск в ходе визита в Монголию

Фото: Remo Casilli, Reuters

«Да будет воля неба на то, чтобы на Земле, опустошаемой бесчисленными конфликтами, снова, вместе с уважением к международным законам, установились времена без распрей, как однажды было при Pax mongolica»,— сказал папа римский на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, передает Associated Press.

Pax mongolica — термин, обозначающий влияние монгольского завоевания на социальные, культурные и экономические стороны жизни народов Евразии, завоеванных Монгольской империей в XIII и XIV веках.

Папа римский отметил, что Монгольская империя использовала качества населяющих ее народов для общего развития. «И в наши дни такую модель следует ценить и предложить вновь. Монголия не только является демократическим государством, проводящим миролюбивую внешнюю политику, но и стремится играть важную роль в обеспечении мира во всем мире»,— добавил он.

В ходе визита в Монголию папа римский также встретится с представителями католической общины и миссионерами в соборе святых апостолов Петра и Павла в Улан-Баторе. Католическая община страны насчитывает около 2 тыс. человек.