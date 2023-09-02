В Нефтекамске автобус въехал в остановку с людьми, четыре человека пострадали

В Башкирии четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на остановку на автобусной станции в городе Нефтекамск, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по республике.

«Авария произошла около 17:00 часов в Нефтекамске на улице Трактовая. По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала»,— сообщили в ведомстве. Там уточнили, что двое из четырех пострадавших — дети. В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали «АиФ», что пострадавшие в ДТП были госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести.

Совершивший наезд на платформу автобус, по информации ГИБДД, двигался по маршруту Нефтекамск—Николо-Березовка без пассажиров. Сейчас на месте происшествия работают медики и силовики. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, добавили в УГИБДД.

Александр Кислов