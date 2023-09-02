100 человек пострадали в беспорядках с участием беженцев из Эритреи в Тель-Авиве

Порядка 100 человек пострадали в результате беспорядков с участием беженцев из Эритреи в Тель-Авиве. Не менее 8 человек получили тяжелые травмы, сообщает издание The Times of Israel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Reuters / Moti Milrod Фото: Reuters / Moti Milrod Фото: Reuters / Moti Milrod Следующая фотография 1 / 7 Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Ohad Zwigenberg / AP Фото: Reuters / Moti Milrod Фото: Reuters / Moti Milrod Фото: Reuters / Moti Milrod

Беспорядки вспыхнули утром 2 сентября в месте, где должно было пройти мероприятие, организованное эритрейским посольством. Туда прибыли противники действующего в стране правительства, они разгромили зал, где должно было состояться мероприятие, нанесли ущерб магазинам и автомобилям. В итоге в беспорядки с участием сторонников режима в Эритрее и его противников вмешалась полиция, силовики открыли огонь.

Как отмечает The Times of Israel, точное число пострадавших в результате столкновений сейчас уточняется, но оно уже превышает 100 человек. Среди них не менее 8 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 13 в состоянии средней тяжести. Легкие ранения получили 93 человека. Пресс-служба израильской полиции сообщила, что ранения в ходе разгона толпы получили 27 сотрудников силовых ведомств.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что глава правительства страны уже проинформирован о произошедшем и «регулярно получает сводки от министра национальной безопасности и генерального инспектора полиции о беспорядках в Тель-Авиве». Господин Нетаньяху попросил правоохранителей в самое ближайшее время «восстановить порядок» в Тель-Авиве.

Александр Кислов