Ректором МАДИ назначен Артем Ажгиревич, возглавляющий вуз с января

Министерство высшего образования и науки России сообщило о назначении на пост ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Артема Ажгиревича, который с января возглавлял вуз в статусе исполняющего обязанности ректора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Ажгиревич

Фото: Минобрнауки России Артем Ажгиревич

Фото: Минобрнауки России

Артем Ажгиревич 12 лет посвятил работе в Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», возглавлял ассоциацию «Содействие производителям высокотехнологичной продукции», занимал должность вице-премьера правительства Тверской области, преподавал в Российской академии государственной службы при президенте РФ, Ижевском государственном техническом университете и других вузах.

На пост и. о. ректора МАДИ Артем Ажгиревич был назначен 31 января нынешнего года. Коллективу вуза его тогда представил директор Департамента кадровой политики Минобрнауки РФ Алексей Свистунов. До этого на протяжении полутора лет и. о. ректора МАДИ был Дмитрий Ефименко.

Александр Кислов