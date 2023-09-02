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Коммерсантъ FM
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Актер Алексей Янин умер на 41-м году жизни

В Москве в возрасте 40 лет умер российский актер Алексей Янин, известный по работам в нескольких сериалах. О смерти артиста сообщила пресс-служба Российского молодежного театра (РАМТ), в труппе которого состоял Алексей Янин.

«Последние 8 лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта (все эти годы театр и коллеги оказывали посильную помощь Алексею и его семье), в марте ему исполнилось всего 40»,— отметили в РАМТе, уточнив, что о времени и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.

В РАМТе Алексей Янин работал с 2004 года. Он, в частности, исполнял в спектаклях на сцене театра роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке». Также артист активно снимался в кино и сериалах «Клуб», «Универ», «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери», Студенты», «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Острог. Дело Федора Сеченова».

В результате перенесенного в 2015 году обширного инсульта артист был частично парализован. Медики провели актеру срочную операцию на головном мозге, после нее Алексей Янин пробыл в коме два месяца.

Александр Кислов

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