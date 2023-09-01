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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 555-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 1 сентября

Город Курчатов в Курской области был атакован БПЛА, беспилотники также замечены и сбиты в Московской и Белгородской областях. Десятки рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах утром в пятницу. Реализация российского предложения о поставках зерна в Турцию может осложниться по политическим причинам, считают в Анкаре. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:27. Более 20 тыс. педагогов в сфере беспилотных авиационных систем появятся в школах и колледжах к 2030 году, в следующем году планируется подготовить почти 2,5 тыс. таких специалистов — «РИА Новости» со ссылкой на Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035.

9:24. Перед ВСУ поставлена задача усилить бдительность в связи с проходящими на территории Белоруссии учениями — командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

9:22. Аэропорт Домодедово заработал в штатном режиме, ограничения сняты.

8:48. Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа под Белгородом — губернатор Гладков.

8:45. Все ограничения на полеты во Внуково сняты, аэропорт работает штатно — администрация.

8:40. Предварительное слушание по делу Алессандро Бертолини, арестованного за участие в военных действиях в Донбассе на стороне пророссийских ополченцев, состоится 15 сентября — ТАСС со ссылкой на адвоката Массимильяно Луиджи Шалла. Бертолини был арестован 30 июня в аэропорту Милана, по некоторым данным, в 2021 году он получил гражданство РФ.

8:31. Предложение России о поставках зерна интересно Турции, но его реализация может осложниться из-за политических аспектов — ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре. Ранее сообщалось, что президент Путин предложил поставить в Турцию 1 млн тонн по льготной цене, финансирование сделки мог бы взять на себя Катар.

8:23. Силы ПВО сбили беспилотник неподалеку от подмосковного города Люберцы, никто не пострадал — мэр Москвы Сергей Собянин.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:21. Город Курчатов, где расположена Курская АЭС, был атакован беспилотником, повреждения получили административное здание и частный дом — губернатор Курской области Старовойт.

8:19. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от США снять санкции, введенные против его матери Аймани Кадыровой. Он заявляет, что она «занимается одной только благотворительной деятельностью» — Telegram.

8:17. По данным «Яндекс Расписания», в аэропортах Москвы более 60 рейсов задержано и 23 отменено. В предыдущий раз московские аэропорты приостанавливали прием и отправку рейсов 31 августа из-за атаки БПЛА.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 554-й

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