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Глава Росводресурсов считает, что восстановить Каховскую плотину возможно

Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить, считает глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его мнению, важнее является вопрос восстановления работоспособности Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов.

«Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно. Есть разные мнения — на прежнем месте или другом, с гидроэлектростанцией или без. Это решение подобрать можно»,— сказал господин Кириллов «РИА Новости». По его словам, технические решения будут реализованы, когда «сложатся все необходимые условия».

Дмитрий Кириллов рассказал, что власти с 2014 года уделяют особое внимание водоснабжению Крыма. Рационализируется использование воды в ЖКХ, ведутся работы по сокращению потерь в сетях, вовлекаются дополнительные подземные источники.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. Левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Москва и Киев обвинили друг друга в подрыве ГЭС. Погибли десятки человек.

Леонид Уварчев

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