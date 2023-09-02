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Коммерсантъ FM
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В Черном море уничтожен безэкипажный катер, направлявшийся к Крымскому мосту

Украина предприняла попытку удара по Крымскому мосту с использованием полупогружного безэкипажного катера, сообщило Минобороны РФ. Беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.

Попытка атаки была предпринята примерно в 23:15, говорится в сообщении Минобороны в Telegram. Движение на Крымском мосту было временно перекрыто. В официальном Telegram-канале находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

На прошлой неделе стало известно, что Киев создал в составе военно-морских сил отдельное подразделение морских беспилотных комплексов. В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил, что украинские службы осуществляют «многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны». Морские беспилотники, в частности, использовались при атаке на Крымский мост 17 июля. Из-за инцидента было повреждено дорожное полотно, погибли люди.

Леонид Уварчев

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