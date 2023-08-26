В ВМС Украины заявили о создании подразделения морских беспилотников

В составе военно-морских сил Украины было образовано отдельное подразделение морских беспилотных комплексов. Согласно пресс-релизу ведомства, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский вручил боевой флаг 385-й «отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения» военно-морских сил. Об этом их пресс-служба сообщила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Какие-либо подробности о подразделении не приводятся.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил, что украинские службы осуществляют «многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны». Они якобы делают это при содействии западных стран. Морские беспилотники, в частности, использовали при атаке на Крымский мост 17 июля. Из-за инцидента было повреждено дорожное полотно. В результате ЧП погибли супруги из Белгородской области, их дочь была госпитализирована. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер