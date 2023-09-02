Закончив на высокой ноте прошлый сезон («Манон» Макмиллана в Opera Garnier, «Знаки» Каролин Карлсон и «Ромео и Джульетта» Гуно в новой постановке Тома Жоли в Opera Bastille шли при аншлагах до последних спектаклей), сезон новый Парижская опера открывает со многими неизвестными, главное из которых — отсутствие музыкального руководителя. Замену неожиданно подавшему в отставку венесуэльскому маэстро Густаво Дудамелю (см. “Ъ” от 26 мая) генеральный директор Александр Неф ищет неспешно и основательно. Рассказывает Мария Сидельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор парижской оперы Александр Неф

Фото: Opera national de Paris Генеральный директор парижской оперы Александр Неф

Фото: Opera national de Paris

К официальному известию об отставке Густаво Дудамеля с поста музыкального руководителя Парижской оперы, которое грянуло в конце мая, сезон-23/24 был уже полностью сформирован и объявлен, так что Александру Нефу предстояло в срочном порядке искать замену сперва Дудамелю-дирижеру. Сентябрьскую премьеру «Лоэнгрина» Вагнера — первую режиссерскую работу в Опере Кирилла Серебренникова — согласился подхватить британский дирижер Александр Содди, зарекомендовавший себя в Париже в «Питере Граймсе» в минувшем январе. За пульт «Ангела-истребителя», одной из самых ожидаемых мировых премьер грядущего сезона, запланированной на конец февраля, встанет ее автор, британский композитор Томас Адес.

Из Оперы никаких утечек на этот счет нет, журналистам остается гадать на кофейной гуще. Le Figaro, например, действует методом исключения. Если убрать всех мэтров без французского опыта (Cаймон Рэттл, Кристиан Тилеман, Франц Вельзер-Мёст), без опыта оперного (Пааво Ярви, Яап ван Зведен, Манфред Хонек, Лава Шани, Клаус Мякеля), всех когда-либо обиженных в Париже и кого не жалуют музыканты (Даниэл Хардинг — оркестр отказался с ним работать, Эса-Пекка Салонен — премьера сорвалась из-за забастовки; Кент Нагано и Марк Минковски), то выбор уже значительно сокращается. Владимир Юровский, по мнению Le Figaro, произвел сильное впечатление в Париже, так же как Джанандреа Нозеда. Из уважаемых имен на слуху и прошедших боевое крещение Парижской оперой — Ален Алтыноглу, Микеле Мариотти, Никола Луизотти, Дан Эттингер, Эдвард Гарднер. Напоминает журналист и о безработном Тугане Сохиеве, который оставил и Большой театр, и Национальный оркестр Капитолия Тулузы.

Но немедленная доступность, судя по всему, не является решающим фактором при выборе будущего худрука. Никаких открытых конкурсов, как в случае с балетным директором, проводиться не будет, дедлайнов тоже нет, заверили “Ъ” в пресс-службе Оперы. Кандидата будет лично подбирать Александр Неф. «Мы берем паузу для размышлений,— заявил генеральный директор в недавнем интервью радио France Musique.— Есть много дирижеров, которые работали с Оперой один раз, другие только вот-вот дебютируют. И я хочу подумать, чтобы выбрать кандидата, не просто свободного сию секунду, а чтобы он соответствовал нашим артистическим требованиям на долгую перспективу».

На Парижской опере не один звездный пришелец обломал себе зубы. Начиная с Рудольфа Нуреева, который иначе как «змеиным гнездом» Оперу не называл, заканчивая Бенжаменом Мильпье, чьи амбиции на всех скоростях вдребезги разлетелись о вековые золотые стены Гарнье, и ушел он с проклятиями. И вот теперь Густаво Дудамель. Его внезапный уход вновь поднял вопрос о том, почему мировые звезды не приживаются в Парижской опере. Почему они с таким энтузиазмом приступают к работе и спустя сезон-два в лучшем случае уходят с отполированной формулировкой по «личным обстоятельствам»? В интервью Le Pont Александр Неф представил свою версию: «Он (Густаво Дудамель.— “Ъ”) понял, что Парижская опера — это людоед, который всегда голоден. Для него это было действительно слишком. Мы чувствовали этот стресс, который нарастал с января к моменту его отставки. Ему было трудно выразить это словами, потому что, как только он занимал свое место в оркестровой яме, он был счастлив. Но он понимал, что не может выполнять предусмотренные обязательства». Страшное дело. Даже удивительно, как сам Александр Неф еще не стал жертвой этого людоеда.