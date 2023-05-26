Вальс худруков

В конце этого сезона музыкальный руководитель Парижской оперы Густаво Дудамель досрочно покидает свой пост по «личным обстоятельствам». Венесуэльский дирижер, назначенный совсем недавно, в августе 2021 года, и совмещающий свою работу с активной международной деятельностью, заверил, что у него «нет никаких других проектов кроме как быть со своими близкими». Комментирует Мария Сидельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Густаво Дудамель (в центре) и Нью-Йоркский филармонический оркестр (февраль 2023 года)

Фото: John Minchillo / AP Густаво Дудамель (в центре) и Нью-Йоркский филармонический оркестр (февраль 2023 года)

Фото: John Minchillo / AP

Второй год подряд под конец сезона Парижская опера лишается худрука. В том году внезапно подала в отставку Орели Дюпон (см. «Ъ» от 17 июня 2022 года), оставив балетную труппу без руководства до декабря 2022-го. Такой же неожиданностью стала и новость об уходе Густаво Дудамеля, суперзвезды классической музыки и, казалось, надежного соратника генерального директора Оперы Александра Нефа. Из предусмотренных контрактом шести сезонов он в итоге отработал только два.

«С тяжестью на сердце и после взвешенных размышлений я объявляю о своем уходе с поста музыкального руководителя Парижской оперы, чтобы проводить больше времени со своей семьей»,— заявил в коммюнике 42-летний дирижер, муж испанской актрисы Марии Вальверде и отец сына-подростка от первого брака. Генеральный директор Александр Неф, в свою очередь, поблагодарил Густаво Дудамеля, «чья страсть и огромный талант многое привнесли в репертуар» Парижской оперы, особо отметив недавний успех «Никсона в Китае» (см. «Ъ» от 5 апреля).

С приходом Дудамеля в Оперу, который сменил на этом посту Филиппа Жордана, тихо-мирно руководившего 12 лет, связывались большие надежды.

Мировая звезда, энергичный популяризатор классической музыки, с одинаковой увлеченностью дирижирующий и в филармониях, и на супербоуле, авторитетный пестователь юных талантов, своим примером доказавший, что никаких преград для успеха не существует, был призван в Париж в том числе и с политической миссией. При его назначении было много разговоров о демократизации Оперы, развитии социальных и образовательных программ. Однако в эти два сезона Дудамель, кажется, лучше всего справлялся с миссией guest star. Помимо упомянутого «Никсона» его работа в «Тристане и Изольде» и «Тоске» стали настоящим подарком местным меломанам.

Свой пост в Парижской опере Дудамель совмещал с постом музыкального худрука, арт-директора и главного дирижера Лос-Анджелесского филармонического оркестра. Он занимает его с 2009 года, и мандат был в очередной раз продлен до 2026-го. По информации французских СМИ, его контракт худрука в Парижской опере предполагал фиксированное количество выступлений и присутственных дней, все остальное — дополнительные расходы для Оперы. И если во Франции вопрос денег — табу, то по налоговым декларациям лос-анджелесского оркестра в 2022 году Дудамель заработал $2,8 млн.

О том, что дирижер Опере не совсем по карману, Неф упоминал лишь раз — в январе текущего года, когда стало известно об отмене двух концертов парижского оркестра под руководством Дудамеля в Вене и Лондоне в апреле.

«Организация турне несовместима с желаемым экономическим балансом» — так объяснил происшедшее генеральный директор, который ищет этот баланс уже не один сезон. Не встал за дирижерский пульт музыкальный худрук и в мае на The Dante Project. В Опере отмену аккуратно не заметили, но выглядело это странно, так как о музыке для балета, заказанной Томасу Адесу, Дудамель взахлеб рассказывал еще при назначении, очень рвался участвовать в жизни балетной труппы и уже дирижировал сочинением Адеса в Лос-Анджелесе. Объявление будущего сезона, где под руководством худрука значилось всего три названия, в том числе и «Лоэнгрин» в постановке Серебренникова к открытию сезона, лишь подкрепило сомнения. Кто встанет за дирижерский пульт, в Опере обещали объявить в ближайшее время.

Меж тем зимой в Париже почти незамеченной прошла новость, всколыхнувшая американский мир классической музыки: с сезона 2026/27 Густаво Дудамель возглавит Нью-Йоркский филармонический оркестр, один из старейших и престижнейших в мире. Примеряться к новым обязанностям он начнет с 2025 года, а до этого выступает как приглашенный дирижер. И это плюс к Лос-Анджелесу. Вот уж действительно — найти бы время на семью.

А Александру Нефу вновь придется бросить все силы на поиски нового музыкального худрука Парижской оперы, и это та еще головоломка: все ангажменты в артистическом мире расписаны лет на пять вперед, французский театр — машина сложная, и людям, не привыкшим к придворным порядкам, помноженным на профсоюзные подводные камни, бывает здесь ох как непросто. Балетного руководителя в прошлом году впервые искали по международному конкурсу. Да и на балетной сцене с кадрами было как-то посвободнее. Здесь же, кажется, вариантов немного, но напрашивается женская кандидатура — и понадежнее, и поактуальнее, и бюджету наверняка полегче будет. Из замеченных в Опере женщин-дирижеров, например, украинка Оксана Лынев, но она с января 2022 года на три года ангажирована в Teatro Comunale de Bologne. А Нефу нужен директор уже к новому сезону. Где такого найти и каким образом — пока неясно.