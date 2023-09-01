Президент России Владимир Путин посетил родные места своих предков в Тверской области. Он заехал в село Тургиново после посещения мастерской управления «Сенеж». Об этом ТАСС и «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Telegram-канал Tver 69 Live, который пишет о новостях в Тверской области, в 21:59 мск опубликовал запись, на которой видно, как останавливается президентский кортеж, из правительственного автомобиля выходит господин Путин и в окружении телохранителей подходит к людям.

На кадрах слышно, как собравшиеся местные жители говорят Владимиру Путину, что ждали его, рады его видеть, желают ему долгих лет жизни. «Мало у нас специалистов, очень мало»,— говорит одна из женщин. «Для специалистов не хватает жилья»,— слышен мужской голос. «Все будем делать»,— ответил президент и поздравил собравшихся с началом учебного года.

Днем сегодня, 1 сентября, Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж», расположенную в подмосковном Солнечногорске. Там глава государства провел открытый урок «Разговор о важном», в котором участвовали 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе.