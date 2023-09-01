Миллиардер Мельниченко сравнил санкции против себя с ядерным ударом по Хиросиме

Российский миллиардер, основатель производителя удобрений «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко в интервью британской газете Financial Times сравнил западные санкции, под которые он попал, с ядерной бомбардировкой Хиросимы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Честно говоря, я не ожидал (попадания в санкционные списки.— "Ъ"). Я живу в Швейцарии 14 лет. Я не произвожу оружие для войны. Я создаю еду для людей и энергию для электростанций по всему миру. Я не пропагандирую войну, не занимаюсь политикой. В чем смысл?» — отметил предприниматель. При этом санкционные ограничения он воспринимает как стихийное бедствие, вроде урагана: «Что можно сделать? Как есть, так есть».

По словам бизнесмена, ядерный удар США по Японии в августе 1945 года поразил не так много военных целей, исход войны тогда был уже предрешен, а страдания — огромны. «Вот ситуация с санкциями — это точно то же самое»,— рассказал британским журналистам Мельниченко.

Миллиардер назвал военный конфликт на Украине «глобальной ошибкой», однако отказался возлагать ответственность на него на руководство России. «Все люди, которые пытались это остановить, не выполнили свою работу»,— считает господин Мельниченко.

По его мнению, ответственность за конфликт на Украине лежит на всех, кто «допустил, чтобы дело дошло до этого». В частности, по его словам, Запад позволил ситуации выйти из-под контроля, когда решил, что Россия представляет собой «ржавую бензоколонку». Кроме того, Андрей Мельниченко убежден, что ответственность за начало полномасштабных боевых действий несет президент Украины Владимир Зеленский, который «пришел к власти на обещаниях урегулировать ситуацию».

При этом никакой личной ответственности за начало военного конфликта на Украине он не чувствует. Господин Мельниченко добавил, что, несмотря на то, что начало ввод войск РФ на Украину «застиг его врасплох», 24 февраля он отправился на встречу представителей бизнеса с Владимиром Путиным. «Ты просыпаешься и видишь летящие ракеты по телевизору, и у тебя есть выбор идти или не идти. Как можно не идти?» — сказал бизнесмен журналистам FT.

По версии Forbes, господин Мельниченко — богатейший человек России, состояние его семьи оценивается журналом в $25,2 млрд. В марте прошлого года против него ввели санкции страны Евросоюза, позже к ним присоединилась Швейцария. Ранее он не делал никаких публичных заявлений о военном конфликте на Украине.

Александр Кислов