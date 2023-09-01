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Коммерсантъ FM
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СМИ: депутат Госдумы Сокол может сняться с выборов главы Хакасии

Госпитализированный в Москве депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол может в ближайшее время снять кандидатуру с выборов главы Хакасии, сообщают «Ведомости» и РБК со ссылкой на собственные источники в окружении политика и администрации президента РФ.

Сергей Сокол

Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Если здоровье [Сокола] будет ухудшаться, то может [снять кандидатуру]»,— сказал один из источников РБК. «Он болеет, может и сняться», — добавил источник, близкий к Кремлю.

По информации «Ведомостей», в КПРФ предполагают, что следом с выборов снимутся еще два участника кампании — Михаил Молчанов из ЛДПР и Владимир Грудинин из «Коммунистов России». В этом случае выборы в республике были бы признаны несостоявшимися и отложены на неопределенный срок. Собеседник газеты в администрации президента это опровергает. Сами кандидаты от ЛДПР и «Коммунистов России» также сообщили, что пока всерьез не рассматривают вариант с отказом от участия в предвыборной кампании.

Официально в «Единой России» информацию о возможном снятии кандидатуры Сергея Сокола с выборов не комментируют.

Накануне, 31 августа, Сергей Сокол был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. По сведениям РБК, политик находится в реанимации. По данным секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, медики оценивают состояние Сергея Сокола как тяжелое. У парламентария случилось обострение после перенесенного перитонита. В июле депутату сделали операцию по поводу аппендицита. У него диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

Сергей Сокол — кандидат в губернаторы Хакасии от партии «Единая Россия», основной конкурент действующего губернатора — кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Предвыборная борьба в Хакасии — одна из самых конкурентных. По информации социологического центра ИНСОМАР, кандидаты от ЕР и КПРФ имеют практически одинаковый рейтинг: за Сергея Сокола готовы были проголосовать 41% избирателей, а за Валентина Коновалова — 40%. Выборы в республике намечены на 10 сентября.

Сергей Сокол отправился осенью 2022 года воевать на Украину добровольцем, он на протяжении нескольких месяцев был бойцом подразделения «БАРС». После возвращения в апреле он решил баллотироваться в губернаторы Хакасии от «Единой России».

Александр Кислов

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