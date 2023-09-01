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Коммерсантъ FM
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В квартире на северо-западе Москвы взорвалась граната, погиб 19-летний юноша

В Москве 19-летний молодой человек скончался из-за ранений, полученных во время взрыва гранаты. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступлений по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов), сообщили в Следственном управлении СКР по Москве.

Инцидент произошел сегодня, 1 сентября, в жилом доме на улице Мещерякова на северо-западе Москвы. В СКР сообщили, что в одной из квартир взорвалось неустановленное взрывное устройство. По информации Telegram-канала «112», по предварительным данным, это была граната Ф-1.

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел на третьем или четвертом этаже дома. В результате взрыва 19-летнему парню оторвало руки, он также получил ранения брюшной полости. Позже молодой человек умер от полученных травм в больнице.

По словам жителей дома, которые приводит «112», в квартире вместе с погибшим жили брат и отец. По их словам, они недавно въехали, их никто не знал.

Пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала фотографии с места происшествия. На них видны выбитые взрывом окна и поврежденная осколками дверь.

Олеся Павленко

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