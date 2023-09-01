Автор Telegram-канала Moscow Calling отправлен под домашний арест

Черемушкинский районный суд Москвы назначил военному блогеру и автору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 октября по делу о фейках о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили «Ъ» в суде. Следствие просило отправить господина Куршина в СИЗО. Защита настаивала на его освобождении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Куршин

Фото: Андрей Куршин Андрей Куршин

Фото: Андрей Куршин

Как пишет «Медиазона» (признана иностранным агентом), Андрей Куршин признал вину в распространении фейков о ВС РФ, однако не согласился с вменяемым ему мотивом политической ненависти к армии.

«Я как военнослужащий ДНР 2014–2015 лет до сих пор поддерживаю связь с бойцами. Никакой ненависти априори у меня быть не может. Никаких вопросов к моему каналу. Я всегда являлся сразу по звонку и все объяснял»,— сказал господин Куршин.

На суде также стало известно, что Андрей Куршин с 2009 года работает в сфере ракетостроения. Сейчас он работает главным инженером оборонного предприятия «Риф», где занимается разработкой «изделий специального назначения».

О задержании Андрея Куршина сообщили ТАСС, РЕН ТВ и Shot 31 августа. Как писала «Медиазона», уголовное дело возбудили из-за двух публикаций в Telegram-канале Moscow Calling, сделанных 14 сентября и 23 ноября 2022 года.

В первом посте господин Куршин называет «военным преступлением ВС РФ» удар по дамбе на водохранилище возле Кривого Рога. Второй пост посвящен удару по Вольнянску в Запорожской области, в результате которого, как писал господин Куршин, одна из ракет попала в родильное отделение.

Андрей Куршин воевал на стороне ДНР во время военных действий на востоке Украины в 2014–2015 годах. Позже он завел Telegram-канал Moscow Calling, где освещал ход боевых действий на Украине и писал об ошибках российского и украинского военного командования. Сейчас на Moscow Calling подписаны 86 тыс. человек.

Олеся Павленко