В Москве задержан автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин

Военный блогер Андрей Куршин, автор Telegram-канала Moscow Calling, задержан в Москве на Ленинградском вокзале в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). Об этом рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах. О его задержании также сообщают РЕН ТВ и Shot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куршин Фото: Андрей Куршин

По словам Андрея Куршина, во время обострения на востоке Украины (с 2014 по 2015 год) он воевал на стороне ДНР под позывным «Москва». Позднее он завел Telegram-канал Moscow Calling. Сейчас на него подписаны 86 тыс. человек. В канале Андрей Куршин освещал ход боевых действий, обращал внимание на ошибки российского и украинского военного командования.

По данным РЕН ТВ и Shot, Андрей Куршин работает инженером на оборонном предприятии микроэлектроники «Риф» и имеет допуск к гостайне. Андрей Куршин писал в канале, что ему и его родителям-пенсионерам угрожали.

Андрей Куршин говорил, что он «разошелся во взглядах с Z-патриотами». В качестве причины этого он называл действия российских властей на Украине с февраля 2022 года. «Неужели один я вижу, что РФ давно уже превзошла Украину обр. 2014 г. по степени лжи и лицемерия?» — писал он. По его словам, в 2014–2015 годах он боролся за «правду, справедливость, право народа быть хозяевами на своей земле».

Анастасия Ларина