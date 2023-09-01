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Коммерсантъ FM
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Безработица в США выросла до самого высокого уровня с февраля 2022 года

Уровень безработицы в США в августе вырос до 3,8%, это на 0,3% выше, чем в июле, и это самый высокий показатель с февраля 2022 года. В августе было создано 187 тыс. новых рабочих мест, а число безработных увеличилось на 514 тыс. человек и составило 6,4 млн. Такие данные приводятся в ежемесячном докладе Федерального бюро статистики Министерства труда США.

Количество новых созданных в августе рабочих мест оказалось ниже, чем в среднем в предыдущие 12 месяцев. Наибольшее число рабочих мест создано в здравоохранении — 71 тыс., в досуговом и гостиничном сегменте — 40 тыс., в сфере социальной помощи — 26 тыс. Уровень участия в составе рабочей силы, то есть доля населения страны трудоспособного возраста, активно участвующего в деятельности рынка труда, выросла на 0,2%, до 62,8%, до этого в течение полугода этот показатель не менялся.

Как пояснил каналу CNBC глава экономических исследований в Indeed Hiring Lab Ник Банкер, «американский рынок труда продолжает возвращение на землю, но с очень высокого пика». «В прошлом году рынок труда был спринтером, а теперь он переходит на марафонский бег. Некоторое замедление тут приветствуется, это единственный способ пройти всю дистанцию»,— считает эксперт.

Алена Миклашевская

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