MINI раскрыла новое поколение кроссовера Countryman

Компания MINI показала новое поколение кроссовера Countryman, которое превратилось в электромобиль.

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Автомобиль стал длиннее, выше и шире предшественника и будет самым крупным MINI в истории бренда. По дизайну кузова и салона кроссовер повторяет новое поколение хэтчбека MINI Cooper. Особенностью Countryman стало широкое использование вторичных материалов — для отделки салона применят переработанный пластик, а колесные диски сделают из переработанного алюминия. Предложена версия John Cooper Works со спортивными сиденьями и спортивным рулем с третьей «спицей», выполненной из тканевой полоски.

Кроссовер имеет регулируемую по углу наклона спинку задних сидений, а в качестве опции предложен заводской фаркоп для буксировки прицепов массой до 1,2 т. Штатным оснащением стал 240-мм круглый экран в центре передней панели, на который вынесены показания панели приборов и функции мультимедиа с новой операционной системой MINI Operating System 9, а также предусмотрен виртуальный ассистент водителя в виде английского бульдога Спайка.

Электрические Countryman Electric технически унифицированы с BMW iX1 — переднеприводный переднемоторный Countryman E получил 204-сильный мотор и аккумулятор 66,4 кВт•ч с запасом хода до 462 км, а полноприводные двухмоторные Countryman SE All4 оснастили 313-сильной силовой установкой и батареей на 66,4 кВт•ч с автономностью до 433 км.

Помимо электромобилей будут доступны варианты кроссовера с бензиновыми и дизельными двигателями — переднеприводный Countryman C со 170-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, полноприводный Countryman S All4 с 218-сильны 2-литровым бензиновым турбомотором и 300-сильный Countryman JCW All4 2-литровым бензиновым турбомотором, все с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Выпуск нового MINI Countryman наладят в Германии. Кроссовер, который станет первой моделью бренда, сборка которого будет вестись в Германии, на рынок выйдет в начале 2024 года.

Максим Вершинин

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