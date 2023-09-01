Компания MINI показала новое поколение электромобиля Cooper, которое станет отдельной модификацией в гамме модели и будет отличаться от версии с бензиновыми двигателями.

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Новинка построена на новой платформе, разработанной совместным предприятием BMW и Great Wall Motor, компанией Spotlight Automotive. Переднеприводный электромобиль по своей архитектуре повторяет традиционный MINI, но отличается оптимизированной конструкцией и новым дизайном.

Фирменный стиль Charismatic Simplicity подразумевает полный отказ от декоративных элементов на кузове и хромированной отделки, роль которых будут играть настраиваемые рисунки работы светотехники. Упрощен интерьер, в котором появились компактное рулевое колесо с массивными спицами, с вынесенными на них элементами управления, а также 240-мм круглый экран в центре передней панели. Под OLED-экраном расположен блок с традиционными для MINI тумблерами, отвечающими за второстепенные системы.

Часть функций управляется с помощью Спайка — виртуального ассистента в виде английского бульдога, который с 2001 года является официальным талисманом британского автопроизводителя. В новых моделях анимированный пес Спайк будет встроен в бортовую мультимедийную систему и станет выполнять роль ассистента для водителя и пассажиров, выполняя их голосовые команды.

Cooper лишился панели приборов за рулем, которую заменил проекционный дисплей. Традиционные дефлекторы вентиляции выполнены в формате узких полосок, а передняя панель получит градиентный узор, рисунок которого на стороне водителя и переднего пассажира будет различаться. Хэтчбек получит четыре варианта оснащения — Essential, Classic, Favoured и John Cooper Works — последняя из которых будет отличаться спортивными сиденьями и спортивным рулем с третьей «спицей», выполненной из тканевой полоски.

Версия Cooper E оснащается 184-сильным электромотором и батареей 40,7 кВт·ч с запасом хода до 305 км, а Cooper SE имеет 218-сильный двигатель и аккумулятор 54,2 кВт·ч с автономностью до 402 км. Электромобиль получил систему выбора режимов движения Mini Experience, с алгоритмами Core, Green и Go-Kart, а также отдельными настройками световых и звуковых эффектов.

Выпуск нового MINI Cooper будет налажен в Китае. На европейском рынке новинка появится в начале 2024 года.

Максим Вершинин

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