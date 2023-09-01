Апелляция рассмотрит жалобу Певчих* на решение о защите репутации Дерипаски

Девятый апелляционный суд в Москве принял к производству жалобу главы отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен, признан иностранным агентом, ликвидирован) Марии Певчих (*признана иностранным агентом) на решение, обязавшее расследовательницу опубликовать опровержение ее слов об участии бизнесмена Олега Дерипаски в залоговых аукционах. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Суд определил принять апелляционную жалобу Марии Певчих к производству и назначить дело к разбирательству на 17 октября. Заседание намечено на 10:20.

Основания обжалования, а также доводы апеллянта пока неизвестны.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что бизнесмен подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Марии Певчих из-за интервью, которое та дала блогеру Юрию Дудю (объявлен иностранным агентом) в феврале. Недовольство миллиардера вызвали ее слова о том, что он участвовал в залоговых аукционах в 1990-х годах. По решению суда госпожа Певчих должна опубликовать опровержение на YouTube-канале «Популярная политика» и резолютивную часть судебного акта в газете «Коммерсантъ».

Также «Ъ» писал, что в 2022 году господин Дерипаска предъявлял аналогичный иск к оппозиционеру Алексею Навальному (в начале августа Мосгорсуд признал его виновным по экстремистским статьям), его соратникам Георгию Албурову (признан иностранным агентом) и Марии Певчих, а также изданиям The Insider (признан иностранным агентом и нежелательной организацией), Associated Newspapers Limited (издатель Daily Mail) и Newlines Institute for Strategy and Policy. Поводом был ролик на YouTube-канале Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров», содержащий «ложные сведения, которые были распространены иностранными СМИ». Суд тогда также иск удовлетворил и обязал опровергнуть сведения.

Андрей Обнорский

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