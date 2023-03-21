Стала известна суть иска Олега Дерипаски к Марии Певчих

Кубанский бизнесмен Олег Дерипаска требует через суд удалить относящуюся к нему часть интервью главы отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марии Певчих, которое она дала *Юрию Дудю (признан Минюстом иностранным агентом) в феврале этого года. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников.

«В интервью говорится, что Дерипаска участвовал в залоговых аукционах и это источник его благосостояния. Это неправда. Сегодняшний доступ к информации позволяет легко узнать, кто участвовал в залоговых аукционах. Олег Дерипаска в них не участвовал»,— прокомментировал господин Мельников.

Адвокат добавил, что в обществе есть единое понимание, что залоговые аукционы — это пример грабительской приватизации. Поэтому, по его словам, «эта информация является не просто недостоверной, а порочащей».

«Более того, считаем, что это не ошибка, а злонамеренная ложь. Иск не материальный. Мы требуем признать данную информацию ложной, обязать опровергнуть ее в сети Интернет и удалить этот фрагмент»,— говорит Алексей Мельников.

Судебное заседание по иску назначено в Арбитражном суде Москвы на 1 июня.

Ранее Олег Дерипаска подал иск к бывшему владельцу «Тинькофф-банка» Олегу Тинькову. Спор между миллиардерами возник весной 2022 года из-за оскорбительных высказываний Тинькова в адрес Дерипаски. Основатель «Тинькофф-банка» назвал Олега Дерипаску «вором» и «олигархом» в социальных сетях. Последний обратился за защитой своей репутации в Усть-Лабинский районный суд. В качестве компенсации морального вреда он потребовал с Тинькова 2 млрд руб.

Тат Гаспарян

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