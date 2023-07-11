Мария Певчих опубликует опровержение после проигрыша дела о защите чести Дерипаски

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к главе отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен, иностранный агент, ликвидирован) Марии Певчих (признана Минюстом иностранным агентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас было требование - установить судебный штраф в размере 50 тыс. руб. в день за неисполнение решения суда. Суд счел необходимым установить штраф в размере 5 тыс. руб. в день. Судебный штраф к нам не имеет отношения. Суд признал недействительным всю публикацию и обязал опубликовать опровержение. Мы удовлетворены решением, намерены и дальше привлекать к ответственности тех лиц, которые распространяют недостоверные сведения»,— прокомментировал Алексей Мельников.

Иск был подан из-за интервью Марии Певчих, которое она дала Юрию Дудю (признан Минюстом иностранным агентом) в феврале текущего года. В интервью говорилось, что Олег Дерипаска участвовал в залоговых аукционах и это является источником его благосостояния.

Ранее Олег Дерипаска подал иск к бывшему владельцу «Тинькофф-банка» Олегу Тинькову. Спор между миллиардерами возник весной 2022 года из-за оскорбительных высказываний Тинькова в адрес Дерипаски.

Тат Гаспарян

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