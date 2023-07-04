«Единая Россия» и ЛДПР выдвинули кандидатов в думу Тюмени

В Тюмени прошли конференции «Единая Россия» и ЛДПР, на которых партии выдвинули кандидатов в депутаты Тюменской городской думы 8-го созыва.

В тройку партсписка «Единой России» вошли действующий депутат гордумы, бывший мэр Степан Киричук, глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова и учитель года-2021 Екатерина Костылева. Сообщение об этом появилось на официальном сайте регионального отделения партии.

Из действующих депутатов гордумы вновь намерены бороться за мандаты: Дмитрий Осипов, Наталия Путина, Алексей Рагозин, Иван Романчук, Наталья Проскурякова, Елена Бойко, Николай Моисеев, Андрей Голоус, Дмитрий Антипов, Андрей Потапов, Александр Григорьев, Александр Захаров. Кроме того, в гордуму выдвинули героя России Рустама Сайфуллина, раненого на СВО.

Лидерами списка ЛДПР стали: председатель партии Леонид Слуцкий, действующий депутат Дмитрий Елагин и предприниматель Дмитрий Ошурков. Об этом партия сообщила в официальной группе во «Вконтакте». От ЛДПР будут баллотироваться действующие депутаты городской думы Александр Пивторак, Алексей Чирков, Евгений Бакро.

Выборы в городскую думу 8-го созыва пройдут 10 сентября. Городская дума избирается по смешанной схеме: 10 депутатов выберут по партийным спискам, а 26 — по одномандатным округам. Новый состав выберут на пять лет.

Ранее кандидатов в гордуму выдвинула КПРФ. «Справедливая Россия» планирует определиться с кандидатами в ближайшие дни, сообщили в территориальной избирательной комиссии Восточного административного округа Тюмени, которая отвечает за проведение выборов в городскую думу. Бороться за места в гордуме намерены и «Новые люди». В региональном отделении «Ъ-Урал» сообщили, что выдвижение планируется «в самые ближайшие сроки».

На выборах Тюменской городской думы в 2018 году по партийным спискам в думу прошли четыре представителя «Единой России», трое — от ЛДПР, два коммуниста и один кандидат от «Справедливой России». Из 26 одномандатных округов в 21 победили кандидаты от «Единой России».

Анна Капустина

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