Краевой чиновник вернулся из командировки в ЛНР

Начальник инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков вернулся из командировки в Луганскую область и приступил к исполнению обязанностей. Эти сведения подтвердили «Ъ-Прикамье» в краевом МинЖКХ. До осени он исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Евсюков не единственный высокопоставленный краевой чиновник, работающий в командировке в новом российском регионе. С прошлого лета там трудился замминистра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников, назначенный первым заместителем главы администрации Северодонецка. Минувшей весной он вернулся в Пермь. Сейчас из высокопоставленных пермских чиновников в ЛНР пока больше никто не работает.