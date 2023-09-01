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Жителя Ижевска задержали за вооруженное нападение на мужчину, избившего его подругу

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 49-летнего жителя Можги, которого подозревают в разбое с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел после того, как девушка сообщила мужчине о нападении на нее сожителя. После этого подозреваемый вооружился ножом и ночью пришел к 45-летнему мужчине, которому нанес несколько ударов. После этого он потребовал у него 10 тыс. руб.

Мужчина грози до 10 лет лишения свободы.

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