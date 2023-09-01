Экс-глава ДИЗО Сергей Юсупов возглавил Воронежскую индустриальную корпорацию

Бывший руководитель департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Сергей Юсупов, вчера покинувший эту должность в правительстве региона, с сегодняшнего дня возглавил АО «Воронежская индустриальная корпорация» (ВИНКО). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

АО выступает управляющей компанией расположенных в пригороде Воронежа особой экономической зоны «Центр» и индустриального парка «Масловский». С июля ВИНКО в статусе исполняющего обязанности гендиректора руководил заместитель гендиректора Олег Афанасьев.

Причины увольнения господина Юсупова из облправительства собеседники «Ъ-Черноземье» не раскрывали. В сентябре ему исполнится 65 лет, ДИЗО он возглавлял с 2015 года.

О результатах работы ВИНКО в 2022 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин, Андрей Цветков