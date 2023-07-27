Управляющая компания воронежской особой экономической зоны впервые с 2012 года вышла из убытков

АО «Воронежская индустриальная корпорация» (ВИНКО), выступающее управляющей компанией расположенных в пригороде Воронежа особой экономической зоны «Центр» и индустриального парка «Масловский», в 2022 году получило 24 млн руб. чистой прибыли против 31,25 млн руб. убытков годом ранее. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ, опубликованной в базе Rusprofile. До этого компания работала с убытками ежегодно, начиная с 2012 года, следует из данных Rusprofile.

Выручка ВИНКО также увеличилась — на 43%, до 70 млн руб. Дебиторская задолженность компании сократилась на 14% и составила 7,3 млн руб., кредиторская — на 84%, до 20 млн руб.

Отметим, что в феврале гендиректором ВИНКО был назначен Алексей Фионов, сменивший на этом посту Олега Афанасьева, который исполнял обязанности руководителя после ухода в ноябре 2022-го Алексея Камышева. Однако с 17 июля предприятие снова возглавил господин Афанасьев.

Мария Старикова