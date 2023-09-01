ФСБ отпустила задержанных сотрудников нижегородского УФССП

Вчера информационный портал NN.RU сообщил о задержании заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области Глеба Лысенко, начальника отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Олега Кодочигова и специалиста этого же отдела. По сообщению портала, сотрудники ФСБ вывели судебных приставов прямо с рабочего совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Приволжье», трое задержанных были отпущены в тот же день. Очевидно, каких-либо серьезных претензий к ним нет. В нижегородском управлении ФССП подтвердили, что все их сотрудники находятся на службе и своих рабочих местах. В региональном УФСБ не удалось получить комментариев, что это была за операция – в рамках какой проверки или расследования она проводилась.

Добавим, что руководство регионального УФССП сменилось относительно недавно. В конце мая нижегородскую службу судебных приставов возглавил Александр Юдин. За последние десять лет он успел послужить руководителем в Москве, Ярославской, Астраханской областях и Донецкой народной республике.

Будучи назначенным в Нижегородскую область, полковник Юдин столкнулся с острой нехваткой управленческого звена. Судя по телефонному справочнику УФССП, у руководителя управления должно быть пятеро заместителей, но работает только один – вся предыдущая команда, кроме Глеба Лысенко, ушла.

Иван Сергеев