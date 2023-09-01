МЧС опровергло информацию о пожаре на ТЭЦ-2 Красноярска

Информация о крупном пожаре на красноярской ТЭЦ-2, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, отметив, что для проверки информации к месту предполагаемого возгорания был направлен пожарный автомобиль. «Пожара на объекте нет», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

По данным Telegram-канала «СГК Красноярский край», на котле ТЭЦ-2 произошел технический инцидент, в результате которого горожане наблюдали кратковременный выброс золы. В компании отметили, что угрозы энергоснабжению потребителей нет, остальное оборудование продолжает работать в штатном режиме.

И.о. первого вице-губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в своем аккаунте написал, что на ТЭЦ-2 произошел выброс пара. «В настоящее время аварийная ситуация устранена. На работу станции авария не повлияла. Параметры вырабатываемой тепло-электроэнергии не снижались, технологический процесс не нарушен, пострадавших нет», — указал чиновник.

Сегодня ряд красноярских интернет-ресурсов разместили информацию о пожаре на ТЭЦ-2, сопроводив сообщение кадрами задымления.

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Илья Николаев