Продажи Lada в России достигли отметки в 200 тысяч

По итогам первого полугодия 2023 года продажи Lada в России выросли до 200 тыс. автомобилей. Результат шести месяцев на 11,5 тыс. единиц превысил аналогичный показатель 2022 года, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ

200-тысячным проданным автомобилем стал седан Lada Vesta Cross в комплектации Techno, оснащенный 10-дюймовой мультимедиа Lada EnjoY Pro Vision. Продажи Lada Vesta начались в конце мая. Как уточнили в пресс-службе, на конец июня доля модели в продажах Lada выросла до 20%. 200-тысячный автомобиль был реализован в одном из дилерских центров в Санкт-Петербурге.

Продажи АвтоВАЗа в июле (29,4 тыс. штук) стали рекордными за текущий год, а также наиболее высокими для июля за последние пять лет. Руководство автоконцерна заявляло о планах в 2023 году произвести более 400 тыс. машин. По итогам года АвтоВАЗ рассчитывает сохранить долю в 40% рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Граждане пересаживаются на свое».

Милена Костерева