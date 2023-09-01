Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продажи Lada в России достигли отметки в 200 тысяч

По итогам первого полугодия 2023 года продажи Lada в России выросли до 200 тыс. автомобилей. Результат шести месяцев на 11,5 тыс. единиц превысил аналогичный показатель 2022 года, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: АвтоВАЗ

Фото: АвтоВАЗ

200-тысячным проданным автомобилем стал седан Lada Vesta Cross в комплектации Techno, оснащенный 10-дюймовой мультимедиа Lada EnjoY Pro Vision. Продажи Lada Vesta начались в конце мая. Как уточнили в пресс-службе, на конец июня доля модели в продажах Lada выросла до 20%. 200-тысячный автомобиль был реализован в одном из дилерских центров в Санкт-Петербурге.

Продажи АвтоВАЗа в июле (29,4 тыс. штук) стали рекордными за текущий год, а также наиболее высокими для июля за последние пять лет. Руководство автоконцерна заявляло о планах в 2023 году произвести более 400 тыс. машин. По итогам года АвтоВАЗ рассчитывает сохранить долю в 40% рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Граждане пересаживаются на свое».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...