ТАСС: депутат Госдумы Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве

Госагентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении депутата Госдумы Сергея Сокола, кандидата в губернаторы Хакасии, сообщило, что парламентарий экстренно госпитализирован в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Сокол — кандидат в губернаторы Хакасии от партии «Единая Россия». Он считается основным конкурентом действующего губернатора — кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Утром 31 августа Сергей Соколов написал в Telegram-канале, что отправился в Москву «на очень важную встречу». До этого у депутата была запланирована встреча с избирателями — жителями Черногорска. В Москве Сергей Сокол встретился с вице-премьером Викторией Абрамченко, курирующей СФО в правительстве, и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

В июле Сергей Сокол перенес операцию из-за аппендицита с перитонитом. Об этом он сам рассказывал у себя в Telegram.

Предвыборная борьба в Хакасии — одна из самых конкурентных. В августе перед правительством республики в Абакане неизвестные пустили разгуливать свиней с коммунистическими символами на боку — серпом и молотом (от КПРФ выдвигается действующий глава Валентин Коновалов). На другом боку у животных была надпись «продолжительность жизни свиней растет». Выборы в республике пройдут 10 сентября.

Сергей Сокол с осени 2022 года воевал на Украине добровольцем. После возвращения в апреле он сообщил о намерении баллотироваться в губернаторы Хакасии от «Единой России».

Валентин Коновалов был избран губернатором Хакасии в 2018 году. В первом туре он обошел действующего главу от «Единой России» Виктора Зимина, но поскольку ни один из кандидатов не получил больше 50% голосов, был назначен второй тур. За два дня до выборов Виктор Зимин снял свою кандидатуру, то же самое сделал пришедший на его место предприниматель Андрей Филягин. В результате Валентин Коновалов стал единственным кандидатом. Избирателям предложили проголосовать за или против его кандидатуры, в итоге он одержал победу во втором туре, набрав 57,57% голосов.

Анастасия Ларина