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Коммерсантъ FM
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Посольство России проверяет информацию об аресте на Кипре россиянина

Посольство России в Никосии проверяет информацию об аресте на Кипре россиянина по запросу США. Согласно пресс-релизу американского Минюста, был арестован россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии. Его подозревают в экспорте в Россию микроэлектроники, предназначенной для военных.

«Мы проверяем информацию, выясняем, действительно ли задержанный, как заявляют США, является гражданином России»,— сказал ТАСС представитель дипмиссии.

Согласно заявлению Минюста США, Артур Петров вступил в сговор с целью контрабанды в Россию американских микроэлектронных технологий, имеющих военное назначение, в частности компонентов, которые российские военные использовали при проведении военной операции на Украине. В отношении господина Петрова возбудили уголовное дело.

Милена Костерева

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