На Кипре арестован россиянин по подозрению в экспорте микроэлектроники из США

На Кипре по запросу США 26 августа был арестован россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии. Его подозревают в экспорте в Россию микроэлектроники, предназначенной для военных, сообщил американский Минюст.

Согласно пресс-релизу ведомства, возбуждено уголовное дело о нарушении экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. По версии следствия, господин Петров вступил в сговор с целью контрабанды в РФ американских микроэлектронных технологий, имеющих военное назначение — в частности, компонентов, «которые российские военные использовали при несправедливом вторжении в Украину».

Прокурор южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс заявил, что мужчина был участником международной сети, базирующейся в России. Ее участники якобы использовали подставные компании для контрабанды поставок от американских дистрибьюторов через страны-посредники. «Попытки незаконно поставить в Россию военные технологии, полученные из США, представляют собой оскорбление национальной безопасности»,— убежден господин Уильямс.

Согласно судебным документам, Артур Петров работает в ООО «Электроком ВПК» («Электроком»), «российском поставщике критически важных электронных компонентов для военных». Подозреваемый и двое его сообщников (их в документе называют «CC-1» и «CC-2»), тоже граждане России и сотрудники «Электрокома», якобы управляли сетью для незаконных закупок. Утверждается, что они от имени Electrocom обманным путем закупили у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники, использующейся в том числе в устройствах радиоэлектронной борьбы и связи.

Для реализации экспортной схемы, как пишет Минюст, господин Петров сначала закупал микроэлектронику у американских экспортеров, используя кипрскую подставную компанию Astrafteros Technokosmos LTD (Astrafteros), которой он управляет. Он говорил, что приобретает электронные компоненты для систем пожарной безопасности, а пунктами назначения являются компании на Кипре или в третьих странах. В перечне закупленных им компонентов ведомство называет микроконтроллеры и интегральные схемы, которые по законам США не могут быть экспортированы в Россию без лицензии Министерства торговли.

Чтобы обойти эти ограничения, Артур Петров и его сообщники совместно осуществляли перевозку закупленных товаров через транзитные предприятия, управляемые «CC-1» и «CC-2» в третьих странах. Затем эти двое затем заказывали отправку товаров, иногда через еще одну страну, в офис «Электрокома» в Санкт-Петербурге. В общей сложности все трое закупили у американских дистрибьюторов и отправили в Россию компоненты на сумму более $225 тыс.

Артуру Петрову предъявлены несколько обвинений:

один пункт обвинения в заговоре с целью обмана США (максимальное наказание — пять лет тюремного заключения);

один случай заговора с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля (ECRA) (максимальное наказание — 20 лет тюрьмы);

три пункта обвинения в нарушении ECRA (каждый влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет заключения);

один пункт обвинения в сговоре с целью контрабанды товаров из США (максимальное наказание — пять лет тюрьмы);

три пункта обвинения в контрабанде товаров из США (каждое — максимум 10 лет заключения);

один случай сговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи (максимум — 20 лет тюремного заключения);

один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег (максимальное наказание — 20 лет).

Лаура Кеффер