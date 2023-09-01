Помещения бывшего «Технопарка Пермь» на ул. Стахановской сдаются в аренду

Коммерческие помещения в бизнес-центре по ул. Стахановской, 54п, сдаются в аренду, сообщается в объявлениях на сайте «Авито». Помещения разной площади и стоимости в административном здании компания «Иолла» предлагает арендовать АН «Meta-Realty». Среди сдаваемых объектов — 1,9 тыс. кв. м на 1-м этаже здания, площадь можно арендовать за 2,1 млн руб. в месяц, небольшое помещение (159 кв. м) на 2-м этаже — за 159 тыс. руб. в месяц, площади для автосалона (522 кв. м) — за 574 тыс. руб., бальный танцевальный зал в 244 кв. м — за 268,4 тыс. руб. в месяц, а также другие объекты. По данным «Ъ-Прикамье», среди них есть и бывшие помещения «Технопарка Пермь».

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Напомним, что до января 2023 года помещения в административных зданиях «Иоллы» на ул. Стахановской, 54п, арендовал «Технопарк Пермь». Технопарк, основанный Евгением Протопоповым при поддержке региональных властей в 2017 году, занимал около 20 тыс. кв. м. Ранее планировалось, что его площадь увеличится до 30 тыс. кв. м. Резидентами «Технопарка Пермь» были компании из сферы IT-технологий, которые за счет работы в технопарке получали налоговые льготы. В начале года «Технопарк Пермь» прекратил работу в БЦ на ул. Стахановской из-за того, что арендодатель помещений (ППГ «Иолла») поднял плату для организации на 40% (с 2,5 млн руб. в месяц почти до 4 млн руб.). Договор аренды помещений на ул. Стахановской истек 31 декабря 2022 года. После этого команда технопарка начала искать новые площади и рассматривала возможность построить для себя новое здание.